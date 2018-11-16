Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, Kaşıkçı cinayeti, ABD'deki FETÖ soruşturmaları, Suriye'de terörle mücadele ve ikili ilişkiler hakkında fikir teatisinde bulundu.



Erdoğan ve Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve olayın örtbas edilmesine izin verilmemesi hususunda mutabık kaldı. İki lider, Münbiç yol haritası çerçevesinde ortak devriye faaliyetlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti ifade etti.



Erdoğan ve Trump, tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda, iki ülkenin daha yakın iş birliği içerisinde olmasının önemini vurguladı. Erdoğan, Trump'la görüşmesinde, ABD'nin PKK terör örgütünün Suriye koluna yardımlarının sona erdirilmesi hususundaki beklentilerini de dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a, Kaliforniya'daki orman yangınlarında hayatlarını kaybedenler için taziyelerini de iletti.



Fransa'da gerçekleştirdikleri görüşmede ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, ülkeleri arasındaki işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesi noktasında kararlılıklarını teyit etti.