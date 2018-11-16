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CHP ile İyi Parti arasında iş birliği

CHP ile İYİ Parti'nin heyetleri bir araya geldi. Görüşmeden ittifak formülleri masaya yatırıldı.

Siyaset / 16 Kasım 2018 Cuma 16:57
CHP ile İyi Parti arasında iş birliği

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan arasında ittifak görüşmesi 3 saat sürdü.

Görüşmenin ardından 10-12 ilde yerel seçimler için ittifak yapılmasına karar verildi.

SAYI ARTABİLİR
Çalışmaya göre bu sayı 18'e kadar çıkabilir. Bu iller arasında İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Kocaeli, Kayseri ve Balıkesir var. Bu iller 24 Haziran seçimleri masaya yatırılıp seçildi.

İkili haftaya bir kez daha görüşecek ve o zamana kadar parti örgütüyle ilgili nabız yoklaması yapılacak.

Yerel SeçimlerMilletvekiliGenel Başkan YardımcısıBülent Tezcanİyi Parti


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