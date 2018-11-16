USD (Alış - Satış) : 5,34 - 5,35 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

CHP Grup Disiplin Kurulu, Öztürk Yılmaz'ın itirazını reddetti

TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın 'tedbir kararı' ile ilgili itiraz başvurusunu reddederek, kararın devamını kararlaştırdı.

Siyaset / 16 Kasım 2018 Cuma 14:17
CHP Grup Disiplin Kurulu, Öztürk Yılmaz'ın itirazını reddetti

TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın 'tedbir kararı' ile ilgili itiraz başvurusunu reddederek, kararın devamını kararlaştırdı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu'nun, bugün yapılan toplantısında, Ardahan Milletvekili Yılmaz'ın 'tedbir kararı' ile ilgili itiraz başvurusunun görüşüldüğü, itirazın reddine, tedbir kararının devam etmesine karar verildiği bildirildi.

Yılmaz, CHP Grup Yönetim Kurulu'nca 'kesin çıkarma cezası' ile 'önlemli olarak cezalandırılması' önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu karar üzerine basın toplantısı düzenleyerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Yılmaz'ın bu ifadeleri nedeniyle ikinci kez 'gruptan kesin çıkarma cezası' ile 'önlemli olarak cezalandırılması' önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmişti. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Basın ToplantısıDisiplin KuruluMilletvekiliKemal KılıçdaroğluGenel Başkan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı