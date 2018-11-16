Bakan müjdeyi verdi! 'Sona yaklaştık'

"Kültür ve Turizmde Yeni Vizyon" başlığıyla düzenlenen, 134. Bab-ı Ali Toplantılarında konuşan Turhan, son 16 yılda ulaşım ve haberleşmede gerçekleştirilen faaliyetlere değinerek, Türkiye'yi ulaştırma ve haberleşme alanında dünyayla rekabet eden bir ülke haline getirdiklerini anlattı.



16 yılda ülkeyi baştan başa yeni yollarla donattıklarını, demir yolu yapımını milli politika haline getirdiklerini, hava yolunda yurt içi ve yurt dışında uzakları yakın ettiklerini, haberleşmede köyden kente tüm ülkeyi en yeni teknolojilerle donattıklarını aktaran Turhan, "Takdir edersiniz ki ulaşım ve haberleşmeye yapılan yatırımlarla, günü kurtarmak değil, nesilleri yaşatmak amaçlanır. Biz bu düşünceden hareketle, ulaşım altyapımızı güçlendirip dünyayla entegre olmak için bugüne kadar 515 milyar liralık yatırım yaptık." diye konuştu.



Otoyol, bölünmüş yol, köprü ve viyadüklerle doğu-batı aksında "koridor ülke" olarak tanımlanan Türkiye'yi kuzey-güney hattında da koridor haline getirdiklerini ifade eden Turhan, bu sayede ülkenin 3 kıtanın birleştiği, dünyanın en kritik kavşağı konumuna geldiğini dile getirdi.