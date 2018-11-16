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Bakan Albayrak: Ekonomide pozitif bir haftaydı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yüzde 17.67 olarak gerçekleşen 5 yıllık tahvil faizlerimiz 5 ayın en düşük seviyesine geldi. Bedelli askerlikte 9 milyar TL’lik beklentimizin 500 milyon TL, İmar Barışında 6 milyar TL’lik beklentimizin de 4 milyar TL üzerinde gerçekleşme olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Ekonomi / 16 Kasım 2018 Cuma 19:25
Bakan Albayrak: Ekonomide pozitif bir haftaydı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekonomi politikalarımız açısından pozitif bir haftayı tamamladık. Bu hafta en önemli gelişmeler tahvil faizlerimizde oldu. Yüzde 17.67 olarak gerçekleşen 5 yıllık tahvil faizlerimiz 5 ayın en düşük seviyesine geldi. 2 yıllık tahvil faizleri de 7.2 puanlık düşüşle yüzde 18.79 oldu. Maliye politikalarımızda da, bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşumuzu devam ettiriyoruz. Bütçe gelirlerimiz YEP beklentilerimizden de iyi seyrediyor. 630,5 milyar TL olarak öngörülen vergi gelirlerimize ilişkin gerçekleşme beklentimiz aynı şekilde sürüyor. 119,1 milyar TL’lik vergi dışı gelir hedefinin de bir miktar üzerine çıkacağız. Bedelli askerlikte 9 milyar TL’lik beklentimizin 500 milyon TL, İmar Barışında 6 milyar TL’lik beklentimizin de 4 milyar TL üzerinde gerçekleşme olacağını tahmin ediyoruz” ifadesine yer verdi.

Albayrak, “Bugün yayınlanan sanayi üretim rakamları özellikle Eylül ayında bir küçülmeyi gösterse de, dengelenme süreci beklentilerimizin çok ötesinde değildir. YEP’te net ihracatın büyümeye 1,4 puanlık etki yapmasını bekliyorduk. Son gerçekleşmeler ışığında beklentimiz 2,4 puan oldu. Yatırımcı güvenini güçlendirecek, özellikle Avrupa’daki yavaşlamanın ve kur şoklarının sanayicimize etkisini en aza indirecek adımlarımıza devam edeceğiz. YEP’te ilan ettiğimiz prensiplerimizi yatırımlar ve bütçe disiplini başta olmak üzere tüm alanlarda tavizsiz sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.


Kaynak : İHA

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