İçel'de uzun yıllar ambalaj sektöründe çalışan, ardından 5 yıl önce Mezitli ilçesine bağlı Viranşehir Mahallesi'nde pizza dükkanı açan Hasan Tosun, Eskişehir'de bir müşterisine götürdüğü pizzaya apartman içinde tüküren ve daha sonra ürünü tüketiciye teslim eden kuryenin görüntülerini izledikten sonra kilitli kutu yapmak için çalışma başlattı. Ortağı ve aynı zamanda kız kardeşi olan Ceşminaz Tosun ile bir süre çalışmalar yapan Tosun, uzun bir süre sonra kilitli pizza kutusu üretmeyi başardı. Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil için başvuruda bulunan işletme sahipleri, kutularının tescilini de almayı başardı.



Yaptıkları çalışmayla ilgili İHA muhabirine konuşan Hasan Tosun, 5 yıldır pizza işletmeciliği yaptığını söyledi.



Bu işten önce ambalaj sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Tosun, “Ambalaj sektöründe 12 yıl çalıştıktan sonra pizza işletmeciliğine başladım. Burada güzel işler yaptık. Dünyada bir ilki başardım. Bundan birkaç ay önce televizyonlarda, sosyal medyada hijyen kurallarına aykırı, olumsuz bir davranışa şahit oldum. Birçok ünlünün de bundan sonra pizza yemeyeceğiz diye demeçleri ve beyanları oldu. Daha sonra araştırmaya başladım. Araştırmaya ilk önce Amerika'da başladım. Çünkü Amerika'da hemen hemen her sokakta pizzacı var ve pizza oranın adeta bir milli yiyeceği gibi bir şey. Orada da güvenlik ve hijyenle ilgili birçok olumsuz örneğe rastladım. Daha sonra Avrupa, İngiltere'ya gittim. Neredeyse bütün dünyadaki markaları araştırdım. Böyle bir kilitli pizza kutusunun olmadığına şahit oldum' diye konuştu.



'Artık herkesin kafası rahat'



Bunun üzerine kilitli pizza kutusuna çözüm bulmak için çalışma başlattığını belirten Tosun, 'Bende eski işim ambalaj sektörü olduğu için düşünmeye başladım, nasıl yapabilirim diye. Aklına çok fikirler geldi. Günlerce, haftalarca bunu düşündüm. Günlerce çeşitli maketler yaptım. Bu sürede bir sürü kilit yaptım ama kilitlendikten sonra açılmayan bir kilidi bir türlü bulamıyordum. Onlarca kilit yaptım ama her yaptığım kilit açılıyordu. Bir gün sabaha karşı çözüm gözlerimin önünde canlandı. Hemen kalkıp teknik resim çizdim, maket yaptım ve gözümün önünde canlanan sistem oldu. Başarınca hemen daha iyi bir numune, daha iyi bir maket hazırladım. Hemen Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduk. Şu anda kilitli pizza kutumuz Türkiye, tüm Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve Amerika'da patentlendi, koruma altına alındı. Şu anda üretimine geçtik. Gayet güzel ve başarılı gidiyor. Tüm tüketicilerimiz, müşterilerimiz memnun. Artık kafaları rahat. Burada sadece müşterilerin değil hem işletmeci olarak bizim hem de servis yapan çalışanlarımızın kafası rahatladı. Gıda güvenliği ve hijyen için böyle bir şey şarttı, biz de yaptık. Pizzanın işletmede geçirdiği süreyle, pizzanın işletmeden çıktıktan sonraki süre yarı yarıyadır. Yani burada 10 dakika da pizza pişiyorsa, 10 dakika da paketle müşteriye gidiyor. Biz pizzanın yapıldığı yerde hijyeni sağlasak da yolda bu hijyen riski hep vardı. Bu ambalajla bunu da ortadan kaldırmış olduk' ifadelerini kullandı.



'Biz artık dünyanın her yerine pizzanın kilitli, güvenli, son derece korunaklı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak çok özel bir şey geliştirdik'



Çeşminaz Tosun ise ağabeyiyle birlikte 5 yıldır pizza sektöründe birlikte çalıştıklarını söyledi.



Bir süre önce kilitli pizza kutusunu geliştirdiklerini vurgulayan Tosun, “Aslında haberlere de konu olan pizzaya tükürme olayı bizi tetikledi. Çıkış noktası orası oldu. Bu olayla ilgili de mahkeme karar verdi. Bu emsal bir karar oldu. Verilen karar çok önemli bir şeyi gösteriyor. Burada Türk yargısı tüketiciye hak verdiği ispatlamış oldu. Bence Türkiye için çok önemli. Gıda



sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmeler için ve evine paket yiyecek sipariş veren bütün müşteriler için çok önemli. Çünkü pizza eve servis üzerinden hareket eden en önemli yiyecek. Paket servis dediğiniz zaman aklınıza bir hamburger, bir tost, bir kebap gelmez. Paket servis dediğinizde aklınıza gelen ilk yiyecek pizzadır. Düşünsenize dünyanın her yerinde 6 kıtada bütün ülkelerde pizza denilen ve eve servis edilen bu yiyecek bugüne kadar hep kilitsiz kutuda gidiyordu. Biz artık dünyanın her yerine pizzanın kilitli, güvenli, son derece korunaklı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak çok özel bir şey geliştirdik. Çok mutluyuz, çalışmalarımız var. İşin en keyifli kısmı da müşterilerden gelen güzel tepkiler. İnsanlara bu kutuyla ilk siparişimizi yolladığımızda hemen geri dönüp teşekkür ediyorlardı. Gerçekten bizi motive edici çok güzel bildirimler alıyoruz. Çok özel bir şey, düşünsenize bütün dünyada sizin bir pizzacınız var ve o pizzacı dünyada yapılmamış bir şeyi yapmış' diye konuştu.



