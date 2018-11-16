AK Parti'den seçimlerle ilgili yeni duyuru

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de 25 il merkezinde temayül yoklaması yapılmayacak. Yoklama, söz konusu illerde sadece ilçelerde yapılacak.



A Haber'in haberine göre, merkezinde temayül yoklaması yapılmayacak iller şunlar:



İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Sivas, Kastamonu, Amasya, Denizli, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Artvin, Bayburt, Bolu, Çankırı, Kırşehir.