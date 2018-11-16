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AK Parti'den seçimlerle ilgili yeni duyuru

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de 25 il merkezinde temayül yoklaması yapılmayacak. Yoklama, söz konusu illerde sadece ilçelerde yapılacak.

Siyaset / 16 Kasım 2018 Cuma 16:13
AK Parti'den seçimlerle ilgili yeni duyuru

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de 25 il merkezinde temayül yoklaması yapılmayacak. Yoklama, söz konusu illerde sadece ilçelerde yapılacak.

A Haber'in haberine göre, merkezinde temayül yoklaması yapılmayacak iller şunlar:

İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Sivas, Kastamonu, Amasya, Denizli, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Artvin, Bayburt, Bolu, Çankırı, Kırşehir.

Ak PartiAntalyaŞanlıurfaDiyarbakır


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