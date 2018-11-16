AK Parti'den seçimlerle ilgili yeni duyuru

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de 25 il merkezinde temayül yoklaması yapılmayacak. Yoklama, söz konusu illerde sadece ilçelerde yapılacak.
Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de 25 il merkezinde temayül yoklaması yapılmayacak. Yoklama, söz konusu illerde sadece ilçelerde yapılacak.
A Haber'in haberine göre, merkezinde temayül yoklaması yapılmayacak iller şunlar:
İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Sivas, Kastamonu, Amasya, Denizli, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Artvin, Bayburt, Bolu, Çankırı, Kırşehir.