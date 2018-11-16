Ağaoğlu Zekeriya Öz'ün Dubai tatilini mahkemede anlattı

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin Ali Ağaoğlu'ndan belge istediği ve Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Tayfun Aktaş ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada iş adamı Ali Ağaoğlu tanık olarak ifade verdi. Usulen tanıklık için yemin eden Ali Ağaoğlu, Zekeriya Öz'ün Dubai'ye tatile gönderilmesine ilişkin, “Halil İbrahim Demirhan, Zekeriya Öz'ü daha önceden tanıyormuş. Öz'ü daha önce de Dubai'de ağırlamış. Zekeriya Öz Demirhan'a 'Beni tekrar Dubai'de ağırla' demiş. Halil İbrahim de bana 'Zekeriya Öz'ü Dubai'de ağırlayayım mı?' diye sordu. Ben de ‘Gereğini yapın‘ dedim' dedi.







'SENİ YAŞATMAYIZ, SAVCIMIZI SİZE YEDİRMEYİZ' DENİLİNCE OFİSİMDEN KOVDUM'



Şirketin Ortadoğu temsilcisi Halil İbrahim Demirhan'ın tatil olayından sonra kendisini arayarak zor durumda olduğunu söylemesi üzerine Aytaç Ocaklı ve beraberindekileri ofisinde kabul ettiğini anlatan Ağaoğlu, “Görüşmede Zekeriya Öz'ün Dubai tatili için para elden ödenmiş gibi eski tarihli makbuz istediler. Görüşme sırasında sanık Tayfun Aktaş da daha sonra geldi. Görüşmede taleplerinin karşılanamayacağını, ödemelerin şirket tarafından yapıldığını söylememiz üzerine gerginlik yaşandı. Aytaç Ocaklı ve beraberindekiler küfürler ederek ‘Seni yaşatmayız. Bu iş burada kalmaz. Savcımızı size yedirmeyiz' şeklinde sözler söylediler. Tayfun Aktaş'ın da aralarında bulunduğu kişileri ofisimden kovdum” dedi.



Ali Ağaoğlu'na daha sonra sanık avukatları sorularını yöneltti. Ofisinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin güvenlik kamera kayıtlarını mahkemeye sunduğunu aktaran Ali Ağaoğlu, sorular üzerine, “Görüşme gergin bir şekilde geçti. Gelenlere istedikleri şekilde makbuz sunamayacağımızı söylemem üzerine gelenler ‘Ticari hayatını bitiririz. Seni yaşatmayız' şeklinde sözler söyleyerek küfürler ettiler. Bunun üzerine kovdum. Bana küfreden kişilerin elini sıkacak kadar nezaketli değilim” dedi.

Kaynak : İHA

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