ABD'den sınır dışı edilen FETÖ'cü Gözegir Türkiye'ye getirildi

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yaptığı operasyonda aralarında FETÖ’nün ABD’deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfının yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Gözegir’ün de bulunduğu 23 kişi, ‘Çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek’ ve ‘çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmak’ suçundan gözaltına alınmıştı. Pedofiliden suçlu bulunan FETÖ’cü Mehmet Salih Gözegir, geçtiğimiz haziran ayı içerisinde sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. Sınır dışı işlemleri dün tamamlanan Gözegir, akşam saatlerinde Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla İstanbul’a getirilerek emniyet birimlerine teslim edildi. Polis tarafından uçağın altından alınan FETÖ’cü Gözegir, emniyete götürüldü.



Kaynak : İHA

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