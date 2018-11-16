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10 ayın en büyük yabancı girişi

Hisse senedi ile tahvil-bono piyasasına son 10 ayın en güçlü yabancı girişi gerçekleşti. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre 2-9 Kasım tarihleri arasındaki haftada yabancılar 151.7 milyon dolarlık hisse, 447.9 milyon dolarlık tahvil aldı.

Ekonomi / 16 Kasım 2018 Cuma 11:11
10 ayın en büyük yabancı girişi

Ağustos ayındaki kur saldırısını ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla püskürten, Yeni Ekonomi Programı ile yatırımcılara güven veren Türkiye, yabancıların ilgi odağı olmaya başladı. Özellikle makro verilerdeki güçlü toparlanma, enflasyonun düşüşe geçeceğine ilişkin beklentiler ve Hazine'nin başarılı borçlanma stratejilerinin etkisiyle, hisse senedi ile tahvil-bono piyasasına son 10 ayın en güçlü yabancı girişi gerçekleşti.

1 HAFTADA 627.6 MİLYON DOLAR

Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre 2-9 Kasım tarihleri arasındaki haftada yabancılar 151.7 milyon dolarlık hisse, 447.9 milyon dolarlık tahvil aldı. Repo ve özel sektör borçlanma araçları ile birlikte Türkiye'ye bir haftalık yabancı girişi 627.6 milyon dolarla 19-26 Ocak 2018 haftasından bu yana ki en yüksek seviyeye ulaştı.

DOLAR 5.40 TL'NİN ALTINDA

Öte yandan Türk Lirası'ndaki güçlü toparlanma eğilimi dün de devam etti. Dolar 5.40 TL'nin altına gerilerken, TL dolar karşısında yüzde 1.2 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı beklenti anketine göre de ekimde 5.98 TL olan yıl sonu dolar kuru beklentisi, bu ay 5.64'e geriledi. Kaynak : Sabah

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