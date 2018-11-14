USD (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47 EURO (Alış - Satış) : 6,16 - 6,17

Ünlü iş adamına silahlı saldırı

İstanbul Beşiktaş'ta, iş adamı Ali Rıza Gültekin, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Güncel / 14 Kasım 2018 Çarşamba 23:38
Ünlü iş adamına silahlı saldırı
Video için tıklayın

Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin, İstanbul Beşiktaş'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

KUMARHANEDE ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Olay, saat 22.30'da Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, kumarhane olarak işletildiği öğrenilen bir mekanda Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.





BAŞINA TEK KURŞUN

Başına tek kurşun isabet eden Gültekin yer yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gültekin'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.


ALİ RIZA GÜLTEKİN KİMDİR?

İş adamı Ali Rıza Gültekin'in sahibi olduğu Crispino markası, 1999 senesinde kurulduktan sonra yaygın mağaza ağıyla erkek hazır giyim sektörünün önde gelen firmalarında biri olmuştu.

Crispino marka giyim mağazalarını sahibi olan 57 yaşındaki işadamı Ali Rıza Gültekin, futbolda şike soruşturmasında, 2010 yılı Mart ayında tutuklanmış, 4 ay Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunduktan sonra, 23 Temmuz 2010 tarihinde tahliye edilmişti.

KumarhaneSilahlı Saldırıİstanbul BeşiktaşAli Rıza GültekinSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı