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Türk Telekom iki ödül birden kazandı

Türk Telekom, 16’ncı Altın Örümcek Web Ödülleri’nde ‘Türkiye’ye Değer’ web sitesi ile En Erişilebilir Web Sitesi Kategorisi’nde, ‘Unutulmaz Maçlar’ mikro sitesiyle de Spor Kategorisi’nde birinci oldu.

Teknoloji / 15 Kasım 2018 Perşembe 11:52
Türk Telekom iki ödül birden kazandı

İnternet'in ‘Oscarları' olarak adlandırılan 16'ncı Altın Örümcek Web Ödülleri Halk Oylaması sonuçları açıklandı. Buna göre Türk Telekom, iki ödüle birden layık görüldüğü törende ‘Türkiye'ye Değer' web sitesi En Erişilebilir Web Sitesi Kategori'nde, ‘Unutulmaz Maçlar' mikro sitesiyle de Spor Kategorisi'nde birinci oldu.

Türk Telekom'un sosyal sorumluk projelerinin yer aldığı ‘Türkiye'ye Değer' web sitesi, kullanıcı dostu bir tasarıma ve interaktif içeriklere sahip web sitesi olma özelliği taşırken, web sitesi içerisinde dezavantajlı gruplar için projeler hakkında bilgiler, etkinlik duyuruları ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili haberler yer alıyor.

Türk Telekom Stadyumu web sitesi içerisinde yer alan ‘Unutulmaz Maçlar' hareketli animasyon çizimleriyle, akılda kalan unutulmaz Galatasaray maçlarından enstantaneleri ziyaretçileriyle buluşturuyor. Kaynak : İHA

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Türk TelekomGalatasarayAnimasyonSosyal Sorumluluk


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