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Trump'tan Gülen'in iadesiyle ilgili talimat iddiası!.

ABD basınının iddiasına göre; Trump yönetimi, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için bakanlıklara talimat verdi.

Dünya / 15 Kasım 2018 Perşembe 21:23
Trump'tan Gülen'in iadesiyle ilgili talimat iddiası!.

ABD Başkanı Donald Trump, FBI, Adalet ve İçişleri Bakanlığı'na FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesini sağlayacak yasal yollar bulmaları için talimat verdi.

NBC News'in haberine göre Trump ile ilişkisi olmayan Amerikalı yetkililer isteğin ciddiyetini anlayınca öfkelendi.

GÜNEY AFRİKA'YA GÖNDERİLMESİ İSTENDİ

Haberde Trump yönetimi ve Türk yetkililer, Gülen'in iade edilmemesi durumunda Güney Afrika'ya gönderilmesi konusunda da müzakerelerde bulunulduğu ve olursa Gülen'in kendi isteği ile gitmesi gerekeceği yer aldı.

Haberde Gülen'in iadesi İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının sonrasında gündeme geldiği ve Türkiye'nin Suudi Arabistan üzerindeki baskısının azaltılması amaçlandığını belirtildi.

GÖRÜŞME, POMPEO'NUN TÜRKİYE ZİYARETİ SONRASI

Ayrıca haberde Türk yetkililerin iki konu arasında bağlantı olmadığını vurguladığı yazıldı. Konunun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye ziyareti sonrası görüşülmeye başlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün Riyad'a gitmiş ardından Türkiye'ye gelmişti. Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'a Gülen'in iadesi için gerekli yasal gerekçenin olmadığı ve elde yeni delil bulunmadığını söyledi. Trump yönetimi bunun üzerine başka yasal çözüm yolu önerileri istedi. FBI ve diğerleri Gülen'in hiçbir ABD yasasını ihlal etmediğini vurguladı.

İKİNCİ KEZ KONUYU ELE ALIYOR

Trump yönetimi ilk kez Gülen dosyasını 2017'de göreve başladıktan sonra ele almıştı. Ekim ortasında başlayan bu süreç ikinci defa ele alınması demek oluyor.

ABD'DEN YENİ AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Beyaz Saray, Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Türkiye'den gelen belgelerin değerlendirmesi sürüyor." açıklamasında bulundu.

İçişleri BakanlığıFethullah GülenAdalet BakanlığıCemal KaşıkçıDışişleri Bakanı


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