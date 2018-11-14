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Suçlu kovalarken kaza yaptılar

Sancaktepe’de bir suçluyu kovalayan polis, kovalamaca sırasında başka bir araca çarparak kaza yaptı. Kazada 1 polis yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

3. Sayfa / 14 Kasım 2018 Çarşamba 22:11
Suçlu kovalarken kaza yaptılar
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Olay, saat 21.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe polis ekibi bir suçluyu kovaladığı sırada, ekip aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 JZ 5429 plakalı araçla çarpıştı. Yaşanan kazada ekip aracında bulunan bir polis memuru yaralanırken, şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. Kazayı yara almadan atlatan polis ise telsizden anons geçerek kaza yaptıklarını söyleyip ambulans talep etti. Gelen anons üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı polise müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından yaralı polis çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanın olayı anlatan servis şoförü, “Aradan çıkıyordum, onlar da suçluyu almak için hızlı gidiyorlardı. Birden çarpınca döndüm ve aşağıya indim. Onlar vurdu” dedi.

Kaynak : İHA

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