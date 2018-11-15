Rusya'dan kritik İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova Suriye'deki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'nin İdlib bölgesindeki teröristler ve ılımlı muhaliflerin, Türkiye'nin çabalarına rağmen hala gerçek anlamda birbirinden ayrılmadığını söyledi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin fosfor bombaları kullanarak Suriye'de Fırat'ın doğusuna yeniden yoğun saldırılar düzenlemeye başladığını da belirtti.



