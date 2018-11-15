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Orhan Gencebay'dan eleştirelere cevap

Orhan Gencebay, deodorant reklamında oynamasıyla ilgili "Reklamı yapma nedenim buna ihtiyaç vardı gibi hissettim" dedi.

Televizyon / 15 Kasım 2018 Perşembe 00:54
Orhan Gencebay'dan eleştirelere cevap
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Buket Aydın'ın sunumuyla CNN Türk ekranlarında yayımlanan 40 programına Sanatçı Orhan Gencebay konuk oldu.

Ünlü şarkıcı son dönemde oynadığı deodorant reklamıyla ilgili eleştirilere cevap verdi.

'İHTİYAÇ OLDUĞUNU HİSSETİM'

Gencebay bu reklamın gerekli olduğunu hissettiğini söylerken 'Ben de düşünüyorum neden eleştiriliyorum? Bu deodorant reklamını yapma nedenim buna ihtiyaç vardı gibi hissettim. Bana da getiriken bu şekilde getirdiler. Bir anket yapmışlar böyle bir deodorant reklamı yaparsak kimi daha çok dinler diye. Ben çıkmışım. Bunun özü şudur, temizlik imandan gelir. Biz gerekli temizliği kendimize daha iyi sağlayabiliriz. Camiye giderken temiz gitmeliyiz. Evimize girerken ayakkabımızı çıkarırız gibi deodoranta bu temizliğin bir parçası. Temizlik imandan gelir diyen bir insanın daha temiz olabilmesine yardımcı olabilecek bir unsur. Bunun için kabul ettim.' ifadelerini kullandı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

DinlerOrhan GencebayŞarkıcı


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