Milli Savunma Bakanı Akar’dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.



Bedelli askerlik celp takvimini açıklayan Akar, başvurusunu tamamlayanların ne zaman ve nerede askerlik yapacaklarını haftaya öğreneceklerini söyledi.



Akar, “Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı” dedi.



Bedelli askerlik uygulamasında ilk iki celp döneminde 54 bin 36 yükümlünün temel eğitimini tamamlayıp yemin ettiğini söyleyen Akar, üçüncü celp dönemindeki 13 bin 555 kişinin de yarın terhis olacağını söyledi.



37 CELP DÖNEMİ



Kışlalara teslim olmayı bekleyen 566 bin 896 yükümlü için 37 celp daha açılacak.



Bundan sonraki celp dönemlerinin 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıklayan Akar, toplam 40 celp olacağını ifade etti.



SON CELPTE TEZKERE 28 ŞUBAT'TA



Son yükümlüler, 7 Şubat'ta birliklerine teslim olacak, 28 Şubat'ta da tezkere alacak.



48 İL, 92 BİRLİK



Hulusi Akar, temel askerlik eğitimlerinin bu süre zarfında 48 ilde Kara, Deniz Hava ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 92 birlikte yapılacağını dile getirdi.



CELP DÖNEMİ VE İLLER HAFTAYA AÇIKLANACAK



Akar, yükümlülerin hangi celpte hangi ilde ve hangi birlikte temel eğitim alacaklarına ilişkin duyurunun önümüzdeki hafta yapılacağını da vurguladı.



HAKKARİ'DEKİ PATLAMA



Hakkari'deki mühimmat patlamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Akar: 'Kara Kuvvetleri ve Genelkurmayın idari ve teknik soruşturması son aşamada. Rapor ulaşır ulaşmaz kamuoyuyla paylaşacağız' dedi.



