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MHP'de 5 büyükşehir adayı belli oldu

MHP'de 5 büyükşehir belediye başkanlığı için aday olacak isimler belli oldu. Partiden Melih Gökçek'in aday gösterileceği iddialarıyla ilgili bir açıklama da geldi.

Siyaset / 15 Kasım 2018 Perşembe 14:01
MHP'de 5 büyükşehir adayı belli oldu

MHP yerel seçim adaylarını belirliyor. 5 büyükşehir belediyesi adaylığı için isimler belli oldu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun aday gösterilecek.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli isimleri belirlendi.

MELİH GÖKÇEK AÇIKLAMASI

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'dan da Ankara'dan Melih Gökçek'in aday gösterileceği iddialarıyla ilgili bir açıklama geldi.

Şu ana kadar Gökçek ile temas kurulmadığını söyleyen Durmaz, 'Temas olmadı olmayacağı anlamına gelmiyor' ifadelerini kullandı.

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