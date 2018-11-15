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Komisyonda gerginlik! Soylu'dan HDP'li vekillere sert yanıt

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Siyaset / 15 Kasım 2018 Perşembe 17:50
Komisyonda gerginlik! Soylu'dan HDP'li vekillere sert yanıt

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Görüşmeler sırasında, HDP'li milletvekilleriyle AK Partili milletvekilleri arasında zaman zaman karşılıklı laf atmalar yaşandı.

AFRİN İÇİN SKANDAL İFADELER

HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın konuşmasında, Afrin ile ilgili 'işgal' kelimesini kullanmasına İçişleri Bakan Soylu tepki gösterdi.

Daha önceki konuşmalar sırasında da 'muhalifleri öldürdünüz' denildiğini anımsatan Soylu, 'Böyle bir ifade kullanamazsınız. Terör örgütünün sözcülüğünü yapmayın burada.' dedi.

HDP'li Günay, Soylu'ya, 'Bana parmak sallama, tehdit mi ediyorsun beni? Ben yasamayım. Neyi nasıl söyleyeceğimizi bilecek durumdayız.' karşılığını verdi.

Soylu'nun da 'Buraya provokatör olarak gelmişsin.' dediği Günay, 'Bana bunu söyleyemezsin' diye konuştu.

'KARAYILAN'IN NASIL TECAVÜZ ETTİĞİNDEN BAHSEDİN...'

Soylu, 'Şehit veren, gazileri olan bir İçişleri Bakanı olarak söylerim. Bu ülkenin bir ferdi olarak derim. Millete saygılı olun. 'Muhalifleri öldürdünüz, işgal' diyeceksiniz... Neyin işgaliymiş? Hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Hangi işgalden bahsediyorsunuz? 14 yaşındaki çocuklara Karayılan'ın nasıl tecavüz ettiğinden bahsedin. Öldürülen öğretmenlerden, işçilerden bahsedin. Gelip bakan buraya oturacak, istediğinizi söyleyeceksiniz. Elimiz kolumuz bağlı mı geldik?' dedi.

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