Katilleri elektrik sobası

FENOMEN Emre Özkan ile arkadaşı Nahide Cansu Kovancı, önceki gün stüdyoda kayıt yaparken çıkan yangında alevlerin arasında kalmış, hayatlarını kaybetmişlerdi. Bağcılar'daki Cebel Pasajı'nın bodrum katında bulunan ve ses geçirmemesi için köpükle kaplı olan stüdyonun, yeni alınan elektrik sobasının kablosunun aşırı ısınması nedeniyle yandığı belirlendi.



Emre Özkan, arkadaşı Nahide Cansu Kovancı'nın seslendirdiği şarkıları kaydederken çıkan alevler ve yoğun duman kısa sürede stüdyonun girişini kapattı. Özkan da Kovancı da yangını farkına vardıklarında artık çok geçti. Her ikisi de yoğun dumanda boğularak hayatlarını kaybetti. İş hanından çıkan dumanları fark edenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiyeciler yangını söndürdüklerinde içeride iki gencin cansız bedenlerini buldu. Emre Özkan, Samsun'un Havza ilçesinde, Nahide Cansu Kovancı ise Tekirdağ Çorlu'da toprağa verildi.







Ünlü youtuber yangında öldü