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İngiltere'den 'Brexit' onayı

İngiltere’de Bakanlar Kurulu, ülkenin AB ile vardığı Brexit anlaşmasını onayladı.

Dünya / 14 Kasım 2018 Çarşamba 22:52
İngiltere'den 'Brexit' onayı
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İngiltere Başbakanı Theresa May kabinedeki bakanlar ile yaptığı toplantı sonrası basına açıklamada bulundu. May, kabinenin nihai kararının Brexit anlaşmasını desteklemek olduğunu belirtti.

May, “Tüm kalbimle kesinlikle inanıyorum ki bu Birleşik Krallık'ın tamamının çıkarları için en iyi karardır” ifadelerini kullandı.



JUNCKER: 'AB OLARAK DİĞER AŞAMAYA GEÇEBİLİRİZ'

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Theresa May'in kabinesi ile yaptığı toplantıdan Brexit'te destek kararının çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Konu hakkında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir belge gönderdiğini belirten Juncker, AB'nin Birleşik Krallık ile sürecin nasıl işleyeceğine dair bir toplantı yapmaya hazır olduğunu belirtti.


 
Kaynak : İHA
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