İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi.



Muharrem İnce'nin, kendi adaylığına ilişkin olarak değil sorun yaşanan bazı belediyelerle ilgili görüşlerini aktarmak üzere randevu talebinde bulunduğu öğrenildi.



Genel Merkez de talebe olumlu yanıt verdi.



CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, CHP içindeki kulis bilgilerini paylaştı:



İstanbul'da ne ön seçim ne de eğilim yapılmayacak. (Muharrem İnce olsun istemişti)



Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek. Bir iki gün içinde görüşmeleri bekleniyor.



Genel merkez , 'İstanbul kritik bir il dengeler farklı. Seçimi kiminle alırız ona bakıyoruz' düşüncesinde.



İşte CHP'de belli olan 147 belediye başkan adayının tam listesiİşte CHP'de belli olan 252 belediye başkan adayının tam listesi



Yalova'da Vefa Salman Muharrem İnce'ye rağmen yeniden aday.



Genel Merkez, İnce'yi aday gösterir mi? Şu anki hava pek de sıcak yaklaşılmıyor. İnce toplumdaki birleştirici gücünü kaybetti. İnce cephesi ise böyle düşünmüyor, anketlerde adının çıktığını söylüyorlar. Yüzde 10-12 oranında CHP'nin oyunu artıracağını düşünüyorlar.

