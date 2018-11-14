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Dehşete düşüren anlar kamerada

Bağcılar’da işten çıkıp eve gittiği sırada lüks aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve 13 gün yoğun bakımda kalan 26 yaşındaki Ronai Bozan hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 14 Kasım 2018 Çarşamba 20:59
Dehşete düşüren anlar kamerada
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Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde 1 Kasım günü saat 20.30 sıralarında çalıştığı tekstil firmasından evine gitmek için çıkan 26 yaşındaki Ronai Bozan'a bir araç çarpmış, ardında da lüks bir araç çarparak olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan Ronai Bozan sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 13 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Ronai Bozan'dan acı haber geldi. Genç kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Kaynak : İHA

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