CHP'li Öztürk Yılmaz, disipline sevk edilmesine itiraz etti

‘Türkçe ezan’ açıklamalarından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert sözleri nedeniyle ikinci kez ‘kesin çıkarma’ talebi ile tedbirli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.



Yılmaz, kendisi hakkında başlatılan disiplin sürecinin yanlış olduğunu savunarak, “Bunun yanlış olduğunu söylemek isterim. Umarım yanlıştan dönülür, bunu durdururlar. Bizler daha fazla mağdur edilmeyiz. CHP zarar görmez” ifadelerini kullandı.



Disiplin Kuruluna sevkinin ardından kendisi hakkında tedbir kararı alındığını hatırlatan Yılmaz, “Tedbir kararına, tedbirin kaldırılması konusunda itirazda bulunuyoruz. Tedbir demek benim CHP içinde fiilen, hukuken hiçbir şey yapamamam anlamına geliyor. Sahip olmam gereken haklar daha şimdiden elimden alınmış oluyor. Umarım olumlu sonuçlanır ve buradan olumlu sonuç alırız, disiplin süreci tamamlanmış olur” şeklinde konuştu.



Katıldığı televizyon programı sonrası gelen tepkilerle ilgili olarak Yılmaz, “Sırf eleştirmek için, sırf eleştiride bulunmak için battıkça battılar. Siyaseten kullanmak istediler ama açıkça söyleyeyim siyaseten kullanılacak malzeme yoktur. Dinimizi trollerden öğrenecek değiliz, Müslümanız, trollerden daha iyi bilen, yaşayan bir insanız. Ezan da bizimdir, din de, vatan da, millet de bizimdir. Yüce Atatürk’te hepimizindir. Kutsal değerlerin birini diğerinin karşısında kullanmak yanlıştır. Biz bunun her zaman karşısında oluruz. Ezan Türkçe okunsun demekle dine asla karşı olunmuş olmaz. Böyle bir şey olamaz. Bu çarpıtmanın kimler tarafından yapıldığını biliyoruz. Asla kabul etmeyiz” diye konuştu.



Yılmaz, CHP’de itiraz ettiği konular olduğunu belirterek, “15 Temmuz konusuna bakış açısında ayrı düştük, birincisi bu. 16 Nisan referandumu öncesinde ve sonrasında gelişmeleri yönetim biçimi konusunda ayrı düştüm, terörle mücadele konusunda ayrı düştüm, CHP’nin muhalefet tarzı konusunda ayrı düştüm. 24 Haziran gecesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili ayrı düştüm. Şahsi bir konu olmadı. Elbette siyaseten durduğum noktayı savunma hakkım vardır. Bu iddiayı madem gündeme getiriyorlar” ifadelerini kullandı.



Yerel seçimlerde CHP için daha çok çalışacağını ifade eden Yılmaz, “Mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadele sonuna kadar devam edecektir, hukuki mücadele de devam edecektir. Bu partinin yerel seçimlerde başarılı olması için beni eleştiren parti içindeki çoğu trolden daha çok çalışacağımı onların da bilmesini isterim” dedi.



Kaynak : İHA

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