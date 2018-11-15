Çeyrek altın ve altın fiyatları 15.11.2018

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 212,1 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 primle 213,5 liradan tamamladı.



Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.10 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,6 gerilemeyle 212,1 liradan alıcı buluyor. Dün yüzde 1'e yakın değer kazanan altının ons fiyatı, bugün ise yüzde 0,1 artışla 1.212,8 dolardan işlem görüyor.



Aynı dakikalarda, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 347 lira, Cumhuriyet altını da 1.421 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, dün yoğun veri gündeminin takip edildiğini, ayrıca İngiltere'de Bakanlar Kurulu'nun Brexit anlaşmasını onayladığını belirterek, söz konusu gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olduğunu kaydetti.



Bugün yurt içinde işsizlik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin izleneceğini aktaran Memiş, 'Yurt dışında ise ABD'de kasım ayı New York Fed sanayi endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları ile Avro Bölgesi dış ticaret dengesi verileri açıklanacak. Bugün altının ons fiyatının 1.208-1.218 dolar, altının gram fiyatının ise 212,0-214,7 lira aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz.' diye konuştu.



Kaynak : AA

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