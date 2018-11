Brexit anlaşması sonrası 3 bakan istifa etti

İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab ve Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara'nın istifasının ardından Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey de görevinden ayrıldı.



Üç bakanın istifa etmesi sonrası muhalefetteki İşçi Partisi, Başbakan Theresa May'ın de istifasını istedi.



BREXIT BAKANI RAAB İSTİFA ETTİ



İngiltere'nin AB'den ayrılması sürecini yöneten isim olan Dominic Raab, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.



İstifasını Twitter hesabından duyuran Raab, "Kuzey İrlanda için önerilen düzenleyici rejimin İngiltere'nin toprak bütünlüğü için gerçek bir tehdit teşkil ettiğine inanıyorum. Ayrılmamız konusunda AB'ye veto hakkı veren, süresiz bir tedbir maddesini de destekleyemem" ifadesini kullandı.



KUZEY İRLANDA BAKANI DA İSTİFA ETTİ



Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara da sabah saatlerinde aynı gerekçe ile istifa etti.



İngiltere halkının referandumda AB'den ayrılmak yönünde oy kullandığını belirten Vara, "Bu anlaşma, içinde hangi kelimeler kullanılırsa kullanılsın, İngiltere'yi AB zincirlerinden kurtulmuş, bağımsız ve egemen bir ülke yapmıyor" dedi.



İngiltere Başbakanı Theresa May, 5 saatten fazla süren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin AB ile vardığı Brexit anlaşma taslağını onayladığını duyurmuştu.



Anlaşmanın bakanlar arasındaki "uzun ve ayrıntılı" bir tartışmanın ardından onaylandığını belirten Başbakan May, "Kesinlikle inanıyorum ki bu (anlaşma) İngiltere'nin bütününün çıkarlarına en uygun olanı" demişti.



İngiltere Başbakanı Theresa May'in 5 saatlık bir kabine toplantısından sonra kabul edildiğini açıkladığı Brexit anlaşmasına birçok bakan karşı çıkıyor.



"UMARIM BAŞKA BAKAN İSTİFA ETMEZ"



Raab'ın istifası sonrası açıklama yapan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Bu anlaşma ulusal çıkarlarımıza uygun" dedi. Her anlaşmada karşı görüşler olabileceğini savunan Hancock, "Umarım başka bakan istifa etmez" temmenisinde bulundu.



İngiliz kabinesinde gün içinde başka istifaların yaşanması bekleniyor. Temmuz ayında Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Jonson, Brexit gerekçesiyle istifa etmişti.



MAY PARLAMENTODA GÜVENOYU ALAMAYABİLİR



İngiliz Parlamentosu'nda en az 48 milletvekilin AB ile yapılması planlanan Brexit anlaşmasına güvenoyu vermeyeceği belirtiliyor.



PAZARLIKLAR 18 AY SÜRDÜ



İngiltere ile Avrupa Birliği arasında 18 ay süren pazarlıkların ardından hazırlanan taslak metin, taraflar arasındaki ilişkiye dair yeni bir anlaşma yapılana dek AB ve Birleşik Krallık arasında geçici olarak "tek bir gümrük bölgesi" kurulmasını öngörüyor.



Taslak metinde, AB içerisindeki Birleşik Krallık, Birleşik Krallık içerisindeki AB vatandaşlarının haklarının korunacağı belirtiliyor.



KUZEY İRLANDA TARTIŞMASI YAŞANIYOR



Brexit anlaşmasının 585 sayfalık metininde en kritik kısmı İrlanda Cumhuriyet ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorunu oluşturuyor.



Metinde Birleşik Krallık'ı oluşturan unsurlardan İskoçya ve Galler'in adı geçmezken, İngiltere 3 kez, Kuzey İrlanda ise 100 kez anılıyor.



Anlaşma metnine göre İngiltere'nin AB'den resmen ayrılmış olacağı 29 Mart 2019'dan itibaren İngiltere'nin AB üyeliğine özgü avantaj ve yükümlülüklerini muhafaza edeceği yaklaşık 2 yıllık geçiş süreci başlayacak.



AB BREXIT ZİRVESİ İÇİN TARİH VERDİ



Geçtiğimiz saatlerde AB Brexit için tarih vermişti. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Brexit anlaşmasını tamamlamak ve resmi hale getirmek için 25 Kasım'da AB Liderler Zirvesi yapılacak" demişti.



YÜZDE 52 BREXIT'E "EVET" DEMİŞTİ



Birleşik Krallık'ta 2016 yılının Haziran ayında yapılan referandumda halkın yüzde 52'si Avrupa Birliği'nden ayrılma kararına destek vermişti. 46 milyondan fazla seçmenin oy verdiği referanduma katılım yüzde 72 seviyesinde gerçekleşmişti.