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Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü 20 gün ulaşıma kapanacak

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbulAnkara yönü, viyadüklerde yapılacak yenileme çalışması nedeniyle 20 gün ulaşıma kapalı kalacak.

Yaşam / 15 Kasım 2018 Perşembe 14:27
Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü 20 gün ulaşıma kapanacak
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul-Ankara yönü, viyadüklerinde yapılacak yenileme çalışması nedeniyle 20 gün ulaşıma kapanacak.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliği'nden alınan bilgiye göre, Karayolları ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul-Ankara yönünde, viyadükler üzerinde kullanım ömrünü tamamlayan viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışması kapsamında otoyol, 17 Kasım'da saat 10.30 itibarıyla ulaşıma kapatılacak.

Yolun kapatılması nedeniyle ulaşım Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü 7 Aralık'ta ulaşıma açılacak.

Kaynak : AA

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