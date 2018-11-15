ABD'den Suudi katiller için flaş karar

Reuters, ABD Hazine Bakanlığı'nın Kaşıkçı cinayetine adı karışan 17 Suudi yetkiliye yaptırım uygulayacağını bildiriyor. Yaptırıma hedef olan isimler arasında Veliaht Prens'in yakın danışmanı Suud el Kahtani ve İstanbul Başkonsolosu Uteybi de var.
ABD, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi üzerine yaptırım adımını atıyor.
Reuters, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın cinayete adı karışan 17 Suudi yetkiliye yaptırım uygulayacağını duyurdu.
Yaptırım uygulanacak isimler arasında, Suud el Kahtani dikkat çekiyor. Kahtani, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yakın danışmanlarından biri.
Görevden alınan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi de ABD'nin listesinde.
2 Ekim tarihinde başkonsolosluk binasında öldürülen Kaşıkçı'nın cesedinin yeri henüz açıklanmış değil.