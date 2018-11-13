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Ünlü youtuber yangında öldü

Bağcılar’da bir stüdyoda elektrik kontağından çıkan yangında ünlü youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Cansu Kovancı hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 13 Kasım 2018 Salı 19:48
Ünlü youtuber yangında öldü
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Bağcılar'da bir stüdyoda sabah saatlerinde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıkmıştı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş ve cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti gerçekleşti. Yangında hayatını kaybeden kişilerin ünlü youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Cansu Kovancı olduğu belirlendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.




Kaynak : İHA

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