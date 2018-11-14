TBMM'de intihar girişimi

TBMM'nin Halkla İlişkiler binasında 5'inci kata çıkan Deniz Yıldıırım isimli şahıs intihar girişiminde bulundu.



Dakikalarca ikna edilmeye çalışılan Yıldırım, aralarında AK Parti Milletvekilleri İhsan Arslan, Ekrem Çelebi ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'ın da bulunduğu grup tarafından ayağının birini boşluğa sallandırdığı sırada kollarından yakalanarak kurtarıldı.









Daha sonra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çekebi'nin odasına alındı. Ankara metrosunda çalıştığı ve işten çıkarıldığı öğrenilen Yıldırım'ı İhsan Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştürdü.







Yıldırım'ın intihar girişiminde bulunduğu binada milletvekillerinin çalışma ofisleri ve komisyon toplantı salonları yer alıyor.



Daha sonra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çekebi'nin odasına alındı. Ankara metrosunda çalıştığı ve işten çıkarıldığı öğrenilen Yıldırım'ı İhsan Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştürdü.Yıldırım'ın intihar girişiminde bulunduğu binada milletvekillerinin çalışma ofisleri ve komisyon toplantı salonları yer alıyor.

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