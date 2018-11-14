USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,16 - 6,17

SGK, 62 ilacı geri ödeme listesine aldı

SGK, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, HIV, Parkinson, Alzheimer, solunum yolu hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılan 62 ilacı geri ödeme listesine dahil etti.

Sağlık / 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:24
SGK, 62 ilacı geri ödeme listesine aldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 62 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Selçuk'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, listeye alınan ilaçlar kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, HIV, Parkinson, Alzheimer, solunum yolu hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşuyor.

Bakan Selçun yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu'nda alınan kararlara göre 62 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk.

Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, HIV, Parkinson, Alzheimer, solunum yolu hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır.

Eklenen ilaçların 58 adedinin daha önce de eşdeğerleri bulunmaktayken, 4 adet ilacın daha önce eşdeğeri bulunmamaktaydı. Yeni liste ile bu 4 ilacın kullanıldığı tedaviler için de alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur.

YILLIK 6 MİLYON LİRA TASARRUF ÖNGÖRÜYORUZ

Geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 58 adedi yerli üretim, 4 adedi ise yabancı üretimdir. 62 adet ilacın, özellikle eşdeğer olanların ilaç listesine girmesiyle, ilaç tercihinde zenginleşme ve erişim kolaylığının yanı sıra yaklaşık 6 Milyon Lira yıllık tasarruf öngörüyoruz.

BEDELİ ÖDENEN YURTİÇİ İLAÇ SAYISI 8 BİN 467'E YÜKSELDİ

Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8467'ye ulaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

Yerli ÜretimSosyal HizmetlerZehra Zümrüt SelçukAntibakteriyelAlzheimer


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı