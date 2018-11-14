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Öcalan'ın sağ kolu PKK'lı terörist havalimanında mahsur kaldı!

PKK elebaşı Öcalan’ın sağ kolu olan ve kırmızı bültenle aranan terörist Osman Erdal’ın, Zürih Havalimanı’nda iltica için beklediği ortaya çıktı.

Dünya / 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:59
Öcalan'ın sağ kolu PKK'lı terörist havalimanında mahsur kaldı!

PKK'nın kuruluşunda yer alan 'Sarı Sadun' kod adlı Osman Erdal, 9 Ekim'de Güney Afrika'nın Johannesburg kenti üzerinden Kuzey Irak'ın Erbil kentine oradan da Zürih'e gelerek iltica talep etti.

Erdal'ın Güney Afrika'nın kendisi için güvenli olmadığını öne sürerek yaptığı iltica talebi reddedildi.

İsviçre Mülteciler Dairesi'nin ret kararı üzerine Uluslararası Af Örgütü Amnesty İnternational, Erdal'ın iltica talebine olumlu cevap verilmesi çağrısında bulunarak imza kampanyası başlattı.

PKK elebaşı Öcalan'ın sağ kolu olan ve Murat Karayılan ile Cemil Bayık gibi kırmızı bültenle aranan 100 azılı terörist arasında yer alan Erdal, Zürih Havalimanı'ndaki iltica merkezinde 5 haftadır bekletiliyor.

Murat KarayılanCemil BayıkUluslararası Af ÖrgütüJohannesburgGüney Afrika


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