Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

İstanbul ve Antalya çevrelerinde yarın sağanak etkili olacak. Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Karaman, Bolu, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.



Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Kütahya, Antalya, Karaman, Eskişehir çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.



Yağışlar, genellikle yağmur, İstanbul ve Antalya çevrelerinde sağanak, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Karaman, Bolu, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde olacak.



İstanbul, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Antalya'nın doğu ilçeleri, Ardahan, Kars, Erzurum'un doğusu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerindeki yağışların kuvvetli olması bekleniyor.



İstanbul için uyarı



İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak yağmur ve sağanağın, kuvvetli olarak aralıklarla cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması ve yağış miktarının ilçelere göre metrekareye 25-75 milimetre arasında değişkenlik göstermesi bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.



Antalya-Konya yolunda buzlanmaya dikkat



Antalya'da yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlaması beklenen yağışların, akşam ve gece saatlerinde kentin doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, bin 500 metre rakım ve üzerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Antalya-Konya kara yolunun Seydişehir Alacabel mevkisinde, buzlanma ve yoğun kar yağışından dolayı ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Kaynak : AA

