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Meteoroloji'den kritik uyarı

Türkiye, çarşamba gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine giriyor. Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı 14 Kasım günü Bolu dolaylarında karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterecek.

Yaşam / 14 Kasım 2018 Çarşamba 00:08
Meteoroloji'den kritik uyarı

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları 6- 12 derece arasında azalacak. Soğuk havayla birlikte, Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda kar yağışı görülecek.

En yüksek hava sıcaklıklarının; Erzurum'da 1-2, Ankara'da 6-7, İstanbul'da 9-10, İzmir'de 11-12, Antalya ve Adana'da 16-17 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise yurdun iç kesimlerinde 0 derece ve altına düşmesi bekleniyor.



DOĞU KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Bugün etkili olan sağanak yağış çarşamba günü de devam edecek. Yağış toplamının metrekarede 100 kg ulaşılacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde kardan dolayı buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

BUZLANMALARA KARŞI DİKKAT!
Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan ve Tunceli'nin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek buzlanma, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı

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