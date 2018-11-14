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MEB'den flaş 'Öğrenci Andı' kararı! Görevden aldılar

MEB, "Öğrenci Andı"na ilişkin Danıştaya sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatı görevden aldı.

Güncel / 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:49
MEB'den flaş 'Öğrenci Andı' kararı! Görevden aldılar

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 'Öğrenci Andı' davasıyla ilgili Danıştaya sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulanan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile iki avukatın görevine son verildi.

Bakanlığın ayrıca, medyaya yansıyan konulara ilişkin gerekli düzeltici açıklamaları 'ek beyan' şeklinde Danıştaya sunacağı öğrenildi.

Milli Eğitim BakanlığıTemyiz


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