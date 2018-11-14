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İsrail'de istifa depremi!

Gazze'deki ateşkesin ardından çalkantılı saatler yaşayan İsrail'de, şahin kanadın en önemli ismi Avigdor Lieberman görevini bırakıyor.

Dünya / 14 Kasım 2018 Çarşamba 13:24
İsrail'de istifa depremi!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, istifa ediyor. Haaretz gazetesi, şahin kanadın en önemli ismi olan siyasetçinin kısa süre içinde istifayı açıklayacağını bildiriyor.

Lieberman'ın saatler içinde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

İstifaya gerekçe olarak da, Lieberman'ın ülkesinin savunma politikalarını yeterince şekillendiremediği yönündeki düşüncesi gösteriliyor.

Lieberman, dün akşam ilan edilen ateşkese karşı çıkmıştı.

İsrail ve Hamas, 2014'ten bu yana yaşanan en büyük çatışmanın ardından gece saatlerinde ateşkese varmıştı. Varılan ateşkes, İsrail'deki aşırı sağcılar arasında yoğun tepki görmüş ve gece yarısı gösteriler düzenlenmişti.

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