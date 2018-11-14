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İDO iç hatlar seferlerini durduruyor

İDO'nun 1 Aralık tarihinden itibaren iç hat seferlerini durduracağı bildirildi.

Yaşam / 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:28
İDO iç hatlar seferlerini durduruyor

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin (İDO) iç hatlar seferlerini durduracağı öğrenildi.

Şirket kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar'dan oluşan iç hat seferleri 1 Aralık tarihinden itibaren yapılmayacak.

Bursa, Bandırma, Yalova ve Armutlu gibi seferleri ise devam edecek. Tasarruf tedbirleri kapsamında alındığı belirtilen kararla şirket, daha çok dış hatlara odaklanacak.

SEFER SAYILARI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Daha önce Bostancı-Yenikapı hattı kapanmış, Bostancı-Beşiktaş seferlerinin sayısı azaltılmıştı. Ayrıca, geçen günlere şirket tarafından alınan kararla da, Bandırma Yenikapı hattın çalışan deniz otobüsü sayısı düşürülmüştü.

İDO, 2011 yılında yapılan özelleştirme ihalesi ile 861 milyon dolarlık bedelle Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak girişim grubu tarafından satın alınmıştı.

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