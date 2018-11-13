Feci ölüm...

Edinilen bilgiye göre, Karabatak mevkiinde arkadaşıyla ağaç kesen 70 yaşındaki Mehmet Toy'un başına dal saplandı.



Toy'un arkadaşı Mustafa Balı'nın ihbarı üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Servisi ekipleri, şansın hayatını kaybettiğini belirledi. Toy'un cesedi, incelemenin ardından Domaniç İlçe Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.





Kaynak : İHA

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