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Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Kasım 2018 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Ekonomi / 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:19
Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Kasım 2018 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL 5,50 bandı civarında hareketini sürdürüyor.

Hafta başından bu yana gerçekleşen Hazine ihaleleri sonrası dolar bankalararası piyasada 5,48'in üzerinde işlem görüyor.

Euro/TL de 6,20'nin hemen altında seyrediyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi düne göre yüzde 0.3 kayıpla 97.05'te bulunuyor. Endeks Pazartesi 97.69 ile 16 ayın zirvesini görmüştü.

Dolar


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