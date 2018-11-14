Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Kasım 2018 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL 5,50 bandı civarında hareketini sürdürüyor.



Hafta başından bu yana gerçekleşen Hazine ihaleleri sonrası dolar bankalararası piyasada 5,48'in üzerinde işlem görüyor.



Euro/TL de 6,20'nin hemen altında seyrediyor.



Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi düne göre yüzde 0.3 kayıpla 97.05'te bulunuyor. Endeks Pazartesi 97.69 ile 16 ayın zirvesini görmüştü.