Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 452 iade dosyası 83 ülkeye gönderildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin 452 şahsa dair iade dosyası hazırlandığını ve 83 ülkeye gönderildiğini söyledi.



Çavuşoğlu, "Şu ana kadar ülkemizden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine 260 binden fazla mülteci dönmüştür." dedi.



"Kıbrıs'ın deniz alanlarındaki çıkarları korumak için gerekli tedbirleri aldık." diyen Çavuşoğlu, "Kimsenin macera içine girmesini istemeyiz." ifadesini kullandı.