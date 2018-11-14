CHP su indirimine de karşı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, Saraçhane'de bulunan belediye binasında yaptığı basın toplantısında, 1 Ocak'tan itibaren su fiyatlarında hem konutlarda hem de iş yerlerinde yüzde 15 oranında indirim yapılacağını açıkladı.



CHP'DEN RET



İBB Meclis çatısın altında yapılan görüşmelerde, CHP'li üyeler red oyu kullanarak indirimin yapılmasına karşı çıktı.



Karar, CHP'lilerin ret oyuna rağmen, oy çoğunluğuyla kabul edildi.



Mevlüt Uysal: 'Suda indirim kararı aldık'