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CHP su indirimine de karşı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal'ın 1 Ocak'tan itibaren su fiyatlarında indirim yapılmasına yönelik açıklamalarının ardından, İBB Meclisi'nde yapılan oylamaya CHP ret oyu verdi.

Güncel / 14 Kasım 2018 Çarşamba 22:35
CHP su indirimine de karşı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, Saraçhane'de bulunan belediye binasında yaptığı basın toplantısında, 1 Ocak'tan itibaren su fiyatlarında hem konutlarda hem de iş yerlerinde yüzde 15 oranında indirim yapılacağını açıkladı.

CHP'DEN RET

İBB Meclis çatısın altında yapılan görüşmelerde, CHP'li üyeler red oyu kullanarak indirimin yapılmasına karşı çıktı.

Karar, CHP'lilerin ret oyuna rağmen, oy çoğunluğuyla kabul edildi.

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Büyükşehir BelediyesiMevlüt Uysal


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