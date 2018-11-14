CHP PM toplandı

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. PM öncesinde Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) topladı. MYK’da parti örgütlerinden gelen talep ve anketler değerlendirildi. PM’ye ise belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimlerin sunulması bekleniyor. PM toplantısı sonrasında yaklaşık 150 ismin açıklanması bekleniyor. Kaynak : İHA

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