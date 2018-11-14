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CHP PM toplandı

CHP’de 24 Ekim’de toplanan Parti Meclisinde (PM) 105 ilçe ve belde belediye başkan adayı açıklanırken, 150 civarında aday ise bugün toplanan Parti Meclisi’nde belirlenecek.

Siyaset / 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:16
CHP PM toplandı

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. PM öncesinde Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) topladı. MYK’da parti örgütlerinden gelen talep ve anketler değerlendirildi. PM’ye ise belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimlerin sunulması bekleniyor. PM toplantısı sonrasında yaklaşık 150 ismin açıklanması bekleniyor. Kaynak : İHA

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