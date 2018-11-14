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CHP'li Aygun Trabzonlulara hakaret

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Atatürk heykeline yapılan saldırıyı kınamak isteyen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Trabzonlulara hakaret etti.

Siyaset / 14 Kasım 2018 Çarşamba 19:03
CHP'li Aygun Trabzonlulara hakaret
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk heykeline yapılan provokatif saldırı üzerinden Kadir Mısıroğlu'na yüklenmek isteyen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, bunu Trabzon üzerinden yapması tepki topladı.

Aygün, Mısıroğlu'nun Trabzonlu olduğunu hatırlatarak Kurtuluş Savaşı döneminde Trabzon'un Rum Pontus'un elinde olduğunu iddia ederek Trabzonlu vatandaşlara Rum muamelesi yaptı.

Aygün, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk anıtına yönelik saldırı sonrası yaptığı açıklamada 'Trabzon Kurtuluş döneminde kimlerin elindeydi? Rum Pontus'un elinde olan Trabzonlu bir tane Feslinin açıklamaları sonucunda her ilimizden fışkıran böyle hareketle karşı karşıyayız.'' skandal ifadeler kullandı.




ÖZÜR DİLEDİ

Kastını aşan sözleri nedeniyle özür dileyen Aygun, Trabzonluların Kurtuluş Savaşı sırasındaki kahramanlıklarının hatıralarında canlı olduğunu ifade etti.

Kurtuluş Savaşı döneminde Mecliste 11 Trabzon mebusu bulunduğunu hatırlatan Aygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Trabzon ve Trabzonluların Kurtuluş Savaşımızdaki kahramanlıkları hala hatıramızdadır. Bu nedenle kahraman Trabzonluları kastetmem mümkün değildir. Kadir Mısıroğlu, 'Türkiye keşke Yunan işgalinde kalsaydı.' dediği için 'Olsa olsa Rum çetelerinin çocuğu olabilir' demek istedim. Yoksa Trabzon'a, Trabzonlulara, bu kahraman insanlarımıza dair en küçük bir şey söylemedim. Sözlerime yeniden açıklama getirir, Trabzon'dan, Trabzonlu halkımızdan özür dilerim. Kastım asla onlar değildir. Ben halkımıza zulmetmiş Pontus çetelerini ve onların iş birlikçileri ile bu zihniyeti savunan Kadir Mısıroğlu'nu kastettim.Sözlerim çarpıtılmaktadır.'


CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygün, Trabzon ve Trabzonlulardan özür diledi

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