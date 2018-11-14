USD (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47 EURO (Alış - Satış) : 6,16 - 6,17

Bomba yüklü araçla ilgili tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

Malatya’da ele geçirilen bomba yüklü araçla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklananların sayısı 7’ye yükseldi.

3. Sayfa / 14 Kasım 2018 Çarşamba 17:39
Bomba yüklü araçla ilgili tutuklu sayısı 7'ye yükseldi
Video için tıklayın

Elazığ-Malatya karayolunda 2 Kasım’da Malatya polisinin dikkati üzerine durdurularak arama yapılan araçta 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmişti. Araç sürücüsü eski BDP Diyarbakır Bağlar İlçe Eş Başkan Yardımcısı A.R.Ü. ile birlikte olayla irtibatlı 18 kişi gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şubesinde sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3’ü dün tutuklanırken, 4 şüpheli bugün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan şüpheliler daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Öte yandan emniyetteki 5 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

(Selçuk Dönmez/İHA) Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Terörle MücadelePlastik PatlayıcıDiyarbakır


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı