USD (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47 EURO (Alış - Satış) : 6,16 - 6,17

Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone XS satın aldı!

Yeni bir iPhone satın almak için böbreğini satan ya da evlilik teklifini onlarca iPhone hediye ederek yapanlardan sonra şimdi de bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone XS satın alan tüketici tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Teknoloji / 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:04
Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone XS satın aldı!

Rusya’da yaşanan olay ile birlikte bir genç biriktirmiş olduğu 100 bin Rus rublesi (1400 dolar) ile iPhone XS satın almak üzere en yakın Apple Store mağazasına giderek, eşi benzeri görülmemiş bir olaya imza attı.

Beğenmiş olduğu iPhone XS modelini satın almak üzere ödeme yapmaya giden genç, yetkilileri adeta şok etti. Rusya’da Apple Store mağazasında müdürlük yapan, Ludmila Semushina’nın yapmış olduğu açıklamaya göre mağazaya bir küvet bozuk parayla giren gençler, 256 GB‘lık iPhone XS modelini satın aldıklarını belirtiyor.

shiftdelete.net'in haberine göre daha sonrasında ise 100 bin Rus rublesini saymak zorunda kaldıkları belirten Ludmila Semushina, şu zamana kadar yaşamış olduğu en ilginç ana şahit olduğunu özellikle ifade ediyor.

ŞahitApple Store


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı