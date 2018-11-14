Edinilen bilgilere göre; Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesinde akşam saatlerinde evine dönen C.Ö. adlı bir kadın, sokak ortasında kapkaççının kurbanı oldu. Saat 21.15 sıralarında bebeğiyle birlikte yolda yürüyen kadına yaklaşan Pakistan uyruklu K.N. (19) ve N.H.M.A. (29) isimli şüpheliler, çantayı alarak kaçmaya başladı.



Olayın şokunu kısa sürede atlatan Ö., durumu hemen polise bildirirken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay yerine çağrılan polisler, çevrede yaptıkları incelemeler sonucunda güvenlik kameralarından teşhis ettikleri K.N. ve N.H.M.A.'yı önceki gün yakalayarak gözaltına aldı.



Polisteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan K.N. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.H.M.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak : İHA

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