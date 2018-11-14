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ABD: YPG ile ilişkimiz geçici

Üst düzey ABD'li yetkili, terör örgütüyle Suriye'nin kuzeyindeki kurdukları ittifakın eylem odaklı olduğunu söyledi.

Dünya / 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:34
ABD: YPG ile ilişkimiz geçici

Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG ile işbirliğine giden ABD, yeni bir açıklama yaptı.

Üst düzey ABD'li yetkili, terör örgütüyle ilişkilerinin geçici olduğunu savundu ve sahadaki ittifakı 'taktiksel' olarak tanımladı. YPG'li teröristlerle Amerikan askerlerinin birlikte devriye gezmesini, 'Suriye stratejimizin parçası' sözleriyle değerlendirdi.

ABD'li yetkili, PKK terör örgütü elebaşları için konulan para ödülünün 'Türkiye'nin endişelerine yanıt' olduğunu söyledi.

Terör ÖrgütüTürkiyeSuriye


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