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Tacizci taksici tutuklandı

İstanbul’da Tayland uyruklu turistte tacizde bulunarak fazla ücret aldığı kaydedilen taksi sürücüsü “Basit cinsel saldırı ve nitelikli hırsızlık” suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:49
Tacizci taksici tutuklandı
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İstanbul'da bir süre önce taksiye binen ve indiği yerde fazla yol ücreti ödeyen Tayland uyruklu turist bir kadın, aynı taksiciyle denk gelmesi üzerine bu kez yaşananları cep telefonuyla kaydetmişti. Kameraya yansıyan görüntülerde taksi sürücüsünün yol boyunca sık sık kadının elini tutmaya çalıştığı görülmüştü. Görüntülerde taksi sürücüsünün 100 lira uzatan kadının verdiği parayı el çabukluğuyla saklayarak 20 lira almış gibi yaparak 20 lira daha istediği yansımıştı.

Kadın turistin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alına taksi sürücüsü B.T. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan taksici, “Basit cinsel saldırı ve nitelikli hırsızlık” suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Hakimlik, ifade işlemlerinin ardından şüpheli sürücü B.T.'nin tutuklanmasına karar verdi. B.T. metris cezaevine götürüldü.


Kaynak : İHA

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