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Sokak ortasında kurşun yağmuru

Kastamonu’nun en işlek caddesi üzerinde kalabalığa aldırmayan şahıs, tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren kişi de suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

3. Sayfa / 12 Kasım 2018 Pazartesi 16:46
Sokak ortasında kurşun yağmuru
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Plevne Caddesi üzerinde tarihi Nasrullah Köprüsü yanında daha önceden aralarında husumet olduğu ileri sürülen N.Y. ile A.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine N.Y., yanında bulundurduğu silahla husumetli olduğu A.S.'yi yaraladı. Yaralanan A.S. yerel yığıldı. Olay mahalline yakın polislerin kısa sürede müdahale ettiği kavgada N.Y., suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

Yaralanan A.S. ise, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralanan şahsın yakınları sinir krizi geçirdi

A.S.'nin yaralandığı haber alan yakınları, olay yerine geldiğinde sinir krizleri geçirdi. A.S.'nin yakınlarını ise yine emniyet güçleri sakinleştirdi.

Olayın ardından çok sayıda meraklı vatandaş, köprünün üzerinde ve yanında kalabalık oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

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112 Acil Servis


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