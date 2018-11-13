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Sendika başkanına silahlı saldırı

Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan yaşamını yitirdi.

3. Sayfa / 13 Kasım 2018 Salı 12:36
Sendika başkanına silahlı saldırı
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Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasını ziyarete gittiği esnada, henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat U.'nun silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda, Karacan ile henüz ismi öğrenilemeyen iş yeri temsilcisi, vücutlarına aldığı kurşunlarla yaralandı.

Ağır yaralı Karacan ve diğer kişi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sedat U. emniyete götürüldü. Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine giderek inceleme yaptı.






PolisEmniyet MüdürüSakarya Üniversitesi


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